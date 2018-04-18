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الوطن

رئيس "الفتوى" الأسبق رافضا إفطار اللاعبين: أجلوا المونديال لبعد رمضان

منذ 47 دقيقة
كتب: محمود البدوي
رئيس "الفتوى" الأسبق رافضا إفطار اللاعبين: أجلوا المونديال لبعد رمضان

المنتخب

وقعت مشادة بين الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، حول إفطار لاعبي منتخب مصر في كأس العالم، وذلك في برنامج "رأي عام" على قناة "ten" مع عمرو عبد الحميد، حيث إن "صالح" قالت إن الله منح لعباده الإفطار في المرض والسفر، سواء كان السفر بطائرة أو بقطار، ومن حق لاعبي المنتخب الافطار كونهم سيسافرون لروسيا.

بينما قال الأطرش، إن الصوم من المنح التي أعطها الله للأمة المحمدية، والنبي يقول قواعد الدين ثلاثة عليهم أسس، ومن ترك واحدا منهم فهو كافر بها، حلال الدم، أي دمه حلال، فقاطعته صالح: "أي مرتد، ومعقولة رخص ربنا هنتركها"، فيما قال الأطرش: "أنتي اتكلمتي ولم أقاطعك ولو سمحت سيبيني أتكلم".

وتابع الأطرش: "الصيام سر بين العبد وربه، وهي فريضة شاقة على المؤمن، ويمارسها العبد من أجل الله، والله أعطى للصائم رخص من بينها ما قاله ربنا هي المرض والسفر، وإن الله يريد بنا اليسر وليس العسر، وهناك بعض الفقهاء أن المسافر الذي يباح له الصيام هو السفر الطاعة وليس المعصية".

وتابع: "مثل المسافر لطلب العلم أو المجاهد، أو طالع يحرر بيت المقدس، أو يشتغل، وهناك بعض الفقهاء أطلقوا مبدأ السفر بغض النظر عن كانت دابة أو طائرة، ليه منأجلش كأس العالم لبعض رمضان، وهيجلنا إيه من كأس العالم يعني هنحرر بيت المقدس، والمسافر رايح ليه عشان يلعب كرة ".

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