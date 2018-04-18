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الوطن

مشادة بين "الأسواني" و"قنديل" بسبب شقة بمليون إسترليني.. ونشطاء يسخرون

منذ 17 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
مشادة بين "الأسواني" و"قنديل" بسبب شقة بمليون إسترليني.. ونشطاء يسخرون

علاء الأسواني

شهدت ساحة موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مشاداة بين الكاتب والأديب علاء الأسواني، والصحفي الإخواني الهارب وائل قنديل.

البداية كانت باتهامات من الأسواني لقنديل دون أن يسميه بشراء شقة بمليون جنيه إسترليني في لندن بعد هروبه لقطر.

ولم يكن أحد يعرف أن الأسواني يقصد وائل قنديل بتغريدته حتى رد عليه قنديل في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قائلًا: "كنت أتمنى أن تكون رجلاً ولا تحذف تغريدتك الأمنية ضدي".

ودعا قنديل الأسواني إلى تقديم بلاغ ضده للنائب العام قائلًا: "أدعوك فوراً إلى تقديم بلاغ ضدي إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، ولو استطعت تقديم ما يثبت ادعاءك بأني اشتريت شقة بمليون استرليني في لندن، أتعهد ببيعها ومنحك كل ثمنها".

وأصبحت الواقعة محل سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعدما قام الأسواني بحذف تغريدته.

 

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