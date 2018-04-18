بالفيديو| شركات تنصب على الفتيات.. "تبيع الرمل العادي على إنه طبي"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم" تقريرًا عن تعرض بعض الفتيات للنصب من بعض الشركات.

البداية كانت بإعلان على شبكة الإنترنت للفتيات الباحثات عن عمل وبالفعل ذهبت عدد من الفتيات للعمل ليجدن أن العمل عبارة عن بيع رمال عادية على أنها رمال طبية تعالج من الأمراض في شكل أقرب للنصب.

وقالت فتاة في التقرير إنهم كانوا يبيعون عددا من المنتجات التالفة باعتبارها منتجات جيدة، ما يعتبر نصبا على المواطنين.

وحذرت الفتيات من تعرض آخرين للنصب عن طريق هذه الشركات التي تستغل حاجة الشباب للعمل.