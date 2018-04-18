طبيبة تنصح الأم المريضة بـ"فيروس سي" بعمل فحص لأبنائها

قالت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسسة الكبد الدولية، إن فيروس سي لا تظهر له أي أعراض، وأن في السن المبكرة لا يكون هناك مشكلات وتليفات المتقدمة مثل الكبار.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المٌذاع عبر فضائية "ten"، أن أي أسرة لديها مصاب بفيروس سي يجب عليها إجراء مسح للأسرة كلها.

وتابعت: "الأم عندما تكون مصابة فيجب إجراء مسح لأطفالها، لأن من 5 إلى 7% من الإصابة تكون من الأم عند الولادة"، مشيرة إلى أنها "تنصح الأم التي تعالج من فيروس سي، أن يتم الكشف على الأطفال في سن عام ونصف".