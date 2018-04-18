خبير اقتصادي: ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤمن احتياجات الشعب

أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن معدل البطالة وصل إلى 14.8% خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وانخفض خلال الفترة الأخيرة إلى 11% نتيجة المشروعات التي تقوم بها الدولة لتوفير العديد من فرص العمل للتغلب على البطالة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبده، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «صباح دريم»، أن البنك الدولي رفع توقعاته للاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين نتيجة العديد من النتائج الإيجابية، والتي من بينها ارتفاع الإحتياطي النقدي، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي قبل 25 يناير وصل إلى 36 مليار ثم انخفض بعد ثورة يناير، مضيفًا، أن الاحتياطي النقدي شهد تحسنًا كبيرًا بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة حتى وصل إلى 44 مليار دولار، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤمن احتياجات الشعب ويعمل على تغطية احتياجات الدولة وما تستورده من الخارج.

وأشار إلى أن السياحة المصرية كانت توفر 12.5 مليار دولار سنويًا، بعد ثورة يناير انخفض دخل السياحة لأقل من النصف، والتي ستشهد تحسنا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السياحة مرتبط بها أكثر 70 صناعة وحرفة وهو ما يوفر العديد من فرص العمل.

وأوضح أن الدولار كغيره من جميع السلع التي يرتفع وينخفض سعرها وفقا لحالات الطلب عليها، مشيرًا إلى أن الدولة أمنت استقرار سعر الدولار من خلال توفير 44 مليار دولار احتياطي نقدي.