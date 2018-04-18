منتدى الإسكندرية للإعلام يختتم فعاليات دورته السادسة

اختتم أمس منتدى الإسكندرية للإعلام فعاليات دورته السادسة، التي انطلقت تحت عنوان "ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة"، الأحد الماضي واستمرت على مدار ثلاثة أيام.

شارك بالمنتدى عدد كبير من المدربين العرب والأجانب في مجال الإعلام وصناعة الأخبار، وكيفية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في التأكد من صحة ودقة الأخبار واكتشاف الأخبار المفبركة والمزيفة باستخدام تطبيقات وبرامج تكنولوجية حديثة.

وتضمنت الدورة الحالية من المنتدى ورش عمل فى مجال مكافحة الأخبار الكاذبة والفبركة الصحفية؛ بهدف تنمية وتطوير قدرات العاملين فى المجال، بالإضافة إلى اجتماع خاص بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والإعلام، ومنتدى خاص بالتعليم الإعلامى فى الجامعات.