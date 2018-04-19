إدارة الطيران الأمريكية تأمر بفحص 220 محركا في الطائرات

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أمس، أنها ستأمر بفحص نحو 220 محركا في الطائرات، بعد حادث انفجار محرك منها أدى إلا مقتل راكبة.

ويتطلب الأمر إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال الشهور الستة المقبلة على شفرات مراوح جميع المحركات من طراز (سي.إف.إم 56-7بي)، التي تعمل في طائرات عدد من الرحلات الجوية.

وانفجر المحرك (سي.إف.إم 56-7بي)، خلال رحلة لشركة ساوث وست إيرلاينز، رقم 1380، فوق بنسلفانيا، الثلاثاء، بعد 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار لاجارديا في نيويورك، متجهة إلى دالاس، وكان على متنها 149 راكبا، ما أدى إلى تحطم إحدى نوافذ الطائرة ومقتل راكبة.

وفي وقت سابق، قال روبرت ساموالت رئيس هيئة سلامة النقل، في مؤتمر صحفي، إن الأمر بدأ بانفصال إحدى شفرات المروحة الأربع والعشرين عن مكانها.

وأضاف أنه لا يمكنه حاليا أن يحدد إن كان الحادث يشير إلى مشكلة في طائرات البوينج (737-700)، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.