"حملة صلاح" و"اندماج الأحزاب" في "مساء دريم" الليلة

يستضيف برنامج "مساء دريم"، الذي تقدمه منة فاروق، على فضائية "دريم" في العاشرة مساء، عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، للحديث عن نتائج الحملة القومية للصندوق وعدد طلبات العلاج من الإدمان، وكيف زادت بعد مشاركة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وحملته "أنت أقوى من المخدرات".

كما يفتح البرنامج ملف اندماج الأحزاب السياسية بين التأييد والرفض، وموقف الأحزاب من الاندماج، وما هو الفرق بين التحالف والاندماج، وماذا عن تجارب الدول الأخرى، وهل تنطبق على الحالة المصرية، وما الذي ينتظره الشارع المصري منها.

وتستضيف الحلقة صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب وعضو المكتب التنفيذى لائتلاف دعم مصر ، والمهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية.