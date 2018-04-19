"الإعلام" الفلسطينية: "الاحتلال" يستهدف مؤسساتنا الصحفية المقدسة

اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إغلاق مؤسسة (إيليا للإعلام الشبابي) في القدس، استمرارا للعدوان على وسائل الإعلام الفلسطينية، وإمعانا في استهداف صحفييها، خاصة في القدس المحتلة.

وأعلنت الوزارة، في بيان اليوم، أن ادعاء ليبرمان بأن مؤسسة إيليا "تنظيم إرهابي" هو جزء من حملة التحريض المسمومة، التي يعمد اليمين الإسرائيلي المُتطرف لتنفيذها ضد أبناء شعبنا.

وطالبت الوزارة الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة (مراسلون بلا حدود) وسائر الأطر المدافعة عن حرية الإعلام بوقف العدوان المتصاعد على الإعلام الفلسطيني، والتدخل لحماية صحفييها، الذين تنتهك إسرائيل كل حقوقهم، وتستهدفهم بالقتل والاعتقال وإعاقة الحركة.