هو وهي «2»

هى..

كانت تمشي على ثلاث.. تتكئ على عصا قصيرة تمسك رأسها بأصابعها العظمية ويدها الرفيعة ترتعش بجنون.. تلك العصا بالكاد تتماسك قد أنهكها ضرب الأرض لسنوات.. ثمانون عاماً كانت كفيلة بقتل كل شئ داخل هذه المرأة العجوز.. جلبابها الأسود الواسع الذي يغطيها وينساب مع جسدها الهزيل وظهرها المنحني بشكل يجعلك تتعجب كيف كان يوما مستقيما!

تراها تمشي ببطء شديد تكاد تقسم أنك تسمع صريرا لعظامها.. تسمعه بقلبك.. تتحسس الطريق بحذر فلا أقدامها تشفع ولا يغنيها النظر.. تملك بيتا عجوزا قديما صغيرا متهالكا من طابقين.. تراه وكأنه محشورا بين بيتين بشكل يدعوك للتساؤل كيف ظل قائما هكذا حتى الآن؟ تدخل.. تقابلك تلك الرائحة المُرهِقة العطنة فتعلم أن هذا المكان لا تزوره الشمس ولا القلوب.. جاف بارد.. لا صدى ضحكات فيه.. ترى المنزل الخاوي إلا من أريكة قاسية الملمس والشكل وبعض الأثاث الرديء وجوده كعدمه.. تنظر لوجهها فترى من الضعف ما يكفيك لتسجد لله شكرا على ما أنت فيه مهما كان.. ترى فمها الفارغ تماما من الأسنان وهو ملتصق ببعضه فلا تعلم كيف تأكل ومن أين تأكل وكيف تعيش في هذا المكان.. حينها تتأكد أن الله هنا.. يرعاها.. يغنيها عن من سواه.. يكفيها.. ذلك البيت هو ملاذها الأخير في الحياة.

حاول بناتها إجبارها مرارا لتبيعه لحاجتهم للمال وعرضوا عليها أن تستضيفها إحداهن ولكنها رفضت رفضا قاطعا.. كانت تعلم أن المال غايتهم وأنها ستكون ثقيلة جدا على قلب بناتها وأزواجهن.. تعلم ذلك جيدا ورأته فى مناسبات عديدة.. وظلوا بين الحين والحين يحاولون معها وترفض.. إلى أن جاء يوم ليس كسابقيه.. ما أن فرك النهار عينيه وبدأ كل شئ بالاستيقاظ والحركة.. الحوانيت تُفتح.. سعال المارة.. صوت الراديو المشوش على المقاهي.. ضرب كعوب الأحذية بالأرض.. خرجت من المنزل وهى تتحسس الطريق وتحمي عينيها بكف يدها من أشعة الشمس الدافئة التي تؤذي عينيها.. تستند على الجدران والبيوت ففي الآونة الأخيرة ما عادت العصا تكفي.. تشتري ثلاثة أرغفة وقطعة جبن تقتات عليهم طوال اليوم.. مؤكد أنك أيضا قد رأيت تحاشي الناس لها ولحديثها.. يرونها عجوز أصابها الخرف تتحدث كثيرا.. وهى لا تريد منهم شيئا سوى أن تستأنس بهم فالليل موحش بارد مخيف.

تشعر بألم فى صدرها فتستند بجسدها على أحد الجدران.. حاولت أن تُشير لشاب يعمل في ورشة قريبة فأشاح بوجهه كأنه لم يرها.. تحاملت على نفسها حتى وصلت إلى باب البيت فدفعته بجسدها ودخلت.. الألم يعتصر صدرها.. أنفاسها أصبحت ثقيلة.. دخلت الشقة.. وضعت الطعام جانبا.. وألقت بجسدها على الأريكة.. الألم يشتد.. تُمسك بعصاها وتعتصرها ألما.. كانت تتلوى وتتأوه.. ضعفت أنفاسها.. روحها تنسحب منها.. إن الموت مخيف بحق..الموت غربة.. ظلت تصارع آخر أنفاسها كشاة ذبحت للتو.. و..

ماتت.. وتركت جسدا هزيلا متكورا على نفسه كيوم ولِدت.. وسقطت العصا أرضا فضربت الأرض للمرة الأخيرة.. وهدأ كل شئ.. مرت بضعة أيام دون أن يلحظ أحدهم غيابها أو يهتم.. إلى أن جاء بعض الأطفال يلعبون أمام منزلها فشم أحدهم رائحة نتنة فأخبر والده.. مرت ساعة كان قد انقلب فيها كل شئ.. اتصلوا بالشرطة واتصلوا ببناتها وأحضروا امرأة لتُغسلها.. كانت تبدو بدون ملابسها كطفلة صغيرة هزيلة نائمة.. الآن استقام ظهرها ولن يعاود الانحناء فما عاد هناك شقاء ولا عناء ولا قساة قلوب.. حضر بناتها متأخرين ولم يكن على ملامحهن أي تأثر أو حزن.. كانت المرأة قد غسلتها منذ ساعة وبقوا في انتظار بناتها لوداعها قبل دفنها.. فتح بناتها باب الغرفة.. دخلن وأخرجن الجميع من الغرفة وأحاطوا خشبة الغُسل.. ظلوا يتبادلون نظرات متوترة مترددين حتى أخرجت أكبرهن كيسا أسود من طيات ملابسها.. فتحته وأخرجت منه ورقة وختامة وانحنت وأمسكت بإبهام أمها وضغطته داخل الختامة ثم نقلته إلى عقد بيع البيت ووضعت بصمتها عليه.. ثم وضعت العقد والختامة فى الكيس ثم خبأتها فى ملابسها.. وأمسكت طرف جلبابها ومسحت الحبر عن إبهام أمها.. ثم أشارت لأخواتها للخروج وفتحت الباب وهى تصرخ وتحاول أن تمزق جلبابها وأخواتها يمنعونها والناس تحاول تهدئتها مصدقين تلك المسرحية.. حملوها ودفنوها فى مستقرها الأخير حيث لا خوف ولا حسرة ولا طمع ولا قسوة.. حيث رحمة الله.