روتانا تطرح ألبوم "عبدويات بكمنجة سرور"

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الموسيقار المصري الشهير محمود سرور عازف الكمان، "عبدويات بكمنجة سرور".

الالبوم يتضمن 7 معزوفات بآلة الكمان يقدّمها سرور، لسبع من ابداعات محمد عبده التي سبق أن قدمها بصوته، وهي: "ليتك معي ساهر، كفاني عذاب، نوى القلب نيّه، يا غالي الأثمان، المعاناة، أيوه، يا ناصر"، وهي الأعمال التي لحنّها جميعا "فنان العرب"، وكتب كلماتها الأمير الشاعر خالد الفيصل، ما عدا أغنية "يا ناصر".

وأسطوانة "عبدويات بكمنجة سرور" التي تشتق إسمها من إسم صاحب اللوحات الغنائية (عبده) والذي منحت أعماله الفكرة للموسيقار محمد سرور بأن يقدمها عزفا على آلة الكمان، ويشارك فيه على صعيد التوزيع الموسيقي، كل من: عصام الشرايطي، وهشام السكران، وإسلام الميرغني، ومشاري أبوجواد، وإبراهيم المبارك.

وعلى صعيد العازفين يشارك على آلة القانون: شادي الجندي، وعلى آلة العود: حسن الأحمد، وعلى آلة الناي: محمد عاطف، وفي الإيقاعات نستمع لأحمد العنوة، أبوموزة، وهاني الدوسري.

وقد تم تسجيل جميع الأعمال في ستديوهات "محمود سرور" بالقاهرة.