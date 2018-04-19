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الوطن

إخلاء سبيل عنان في "مخالفة القواعد العسكرية".. وتجديد حبسه في التزوير

منذ 19 دقيقة
كتب: وكالات
إخلاء سبيل عنان في "مخالفة القواعد العسكرية".. وتجديد حبسه في التزوير

سامي عنان

قال عضو فريق الدفاع عن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، إنه تم إخلاء سبيل عنان في تهمة "مخالفة القواعد العسكرية"، ولكن تم تجديد حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة محاكمته بتهمة "التزوير في محررات رسمية".

وأوضح أمين في اتصال هاتفي مع "بي بي سي"، أن عنان ما زال قيد الحبس على ذمة محاكمته أمام القضاء العسكري، منذ إلقاء القبض عليه في يناير الماضي عقب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الماضية.

كان المجلس العسكري قد اعتبر إعلان عنان نيته الترشح مخالفا للقانون العسكري حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة "مسبقة" من المجلس قبل إعلانه الترشح.

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