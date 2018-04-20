تسجيل الدخول

الوطن

عاطل بالإسكندرية يشعل النيران بشقة شقيق حبيبته لرفضه إتمام الخطبة

منذ 23 دقيقة
كتب: محمد الرملي
عاطل بالإسكندرية يشعل النيران بشقة شقيق حبيبته لرفضه إتمام الخطبة

عاطل يشعل النيران بشقة أخو حبيبته لرفضه اتمام الخطبة غرب الإسكندرية

أشعل عاطل، النيران فى شقة شقيق حبيبته؛ انتقامًا منه لرفضه إتمام الخطبة منها، بمحافظة الإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بشأن بلاغ "م. م. ع"، 26 سنة، عامل، مقيم شارع البرديني، منطقة القباري، دائرة القسم، بقيام "ا. ح. ح"، 27 سنة، عاطل، ومقيم بذات المنطقة، السابق اتهامه في 21 قضية "خطف - اغتصاب ومخدرات - ضرب - سرقة"، بسكب مادة بترولية "بنزين" على باب الشقة سكنه وإشعال النيران به، وتمكن من إخماد النيران بمساعدة الأهالي "دون حدوث إصابات"، لرفضه إتمام خطبة المذكور من شقيقته لسوء سلوكه.

بإجراء المعاينة، تبين وجود آثار حريق بباب الشقة محل البلاغ، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهته اعترف، وتحرر المحضر رقم 2162/2018 إداري قسم شرطة مينا البصل، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

أخبار متعلقة

"أمن الإسكندرية" يضبط 26 قضية إتجار بالمواد المخدرة 

"أمن الإسكندرية" يضبط 26 قضية إتجار بالمواد المخدرة 
"أمن الإسكندرية" يضبط 4 قضايا عدم حمل شهادة صحية في الإسكندرية

"أمن الإسكندرية" يضبط 4 قضايا عدم حمل شهادة صحية في الإسكندرية
بالصور| مدير أمن الإسكندرية يراجع خطة تأمين مؤتمر البترول لدول حوض المتوسط

بالصور| مدير أمن الإسكندرية يراجع خطة تأمين مؤتمر البترول لدول حوض المتوسط
"أمن الإسكندرية" يفحص 133 شخصا بالشقق المفروشة والفنادق

"أمن الإسكندرية" يفحص 133 شخصا بالشقق المفروشة والفنادق

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

نقل وكيل "صحة الإسكندرية" السابق إلى المستشفى.. والنيابة ترفض حجزه

نقل وكيل "صحة الإسكندرية" السابق إلى المستشفى.. والنيابة ترفض حجزه

عاطل بالإسكندرية يشعل النيران بشقة شقيق حبيبته لرفضه إتمام الخطبة

عاطل بالإسكندرية يشعل النيران بشقة شقيق حبيبته لرفضه إتمام الخطبة

بالفيديو| "شنب" بركات و"طفولة" سعد في ليلة مضحكة مع منى الشاذلي

بالفيديو| "شنب" بركات و"طفولة" سعد في ليلة مضحكة مع منى الشاذلي

"كلهم أبنائي" يحصل على الجائزة الكبرى بمهرجان نجوم المسرح الجامعي

"كلهم أبنائي" يحصل على الجائزة الكبرى بمهرجان نجوم المسرح الجامعي

إبراهيم عيسى: زكريا الحجاوي ومحمود رضا جابا مصر لتطوير الفن

إبراهيم عيسى: زكريا الحجاوي ومحمود رضا جابا مصر لتطوير الفن

اختيارات الوطن

من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

من هو وزير الخارجية السوداني المعفي من منصبه

كيف يكتشف الأهل ممارسة أبنائهم لـ "الحوت الأزرق"؟.. خبراء يجيبون

كيف يكتشف الأهل ممارسة أبنائهم لـ "الحوت الأزرق"؟.. خبراء يجيبون

"ترقص باللحية وتدافع عن المثليين".. قصة المصرية المهاجرة شروق العطار

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

مجلة "1/8 مصر".. متحدو الإعاقة بأقلام طلاب "إعلام حلوان"

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

قرى بحجم عقلة الإصبع: فين صناع السينما؟

الأكثر قراءة

عاجل