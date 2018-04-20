عاطل بالإسكندرية يشعل النيران بشقة شقيق حبيبته لرفضه إتمام الخطبة

أشعل عاطل، النيران فى شقة شقيق حبيبته؛ انتقامًا منه لرفضه إتمام الخطبة منها، بمحافظة الإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بشأن بلاغ "م. م. ع"، 26 سنة، عامل، مقيم شارع البرديني، منطقة القباري، دائرة القسم، بقيام "ا. ح. ح"، 27 سنة، عاطل، ومقيم بذات المنطقة، السابق اتهامه في 21 قضية "خطف - اغتصاب ومخدرات - ضرب - سرقة"، بسكب مادة بترولية "بنزين" على باب الشقة سكنه وإشعال النيران به، وتمكن من إخماد النيران بمساعدة الأهالي "دون حدوث إصابات"، لرفضه إتمام خطبة المذكور من شقيقته لسوء سلوكه.

بإجراء المعاينة، تبين وجود آثار حريق بباب الشقة محل البلاغ، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهته اعترف، وتحرر المحضر رقم 2162/2018 إداري قسم شرطة مينا البصل، وجارٍ العرض على النيابة العامة.