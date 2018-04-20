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الوطن

سلامة يعلق على اقتراح مكرم محمد بتقديم استقالته للسيسي: "رأيه الشخصي"

منذ 9 دقيقة
كتب: شريف سليمان
سلامة يعلق على اقتراح مكرم محمد بتقديم استقالته للسيسي: "رأيه الشخصي"

عبدالمحسن سلامة

علق عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، عن اقتراح مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى باقي رؤساء الهيئات الإعلامية المستقلة، تقديم استقالاتهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب، حتى يُعاد تعيينهم مرة أخرى. 

وقال سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن مكرم محمد أحمد له الحق في إبداء رأيه الشخصي. 

وأضاف: "إلا أن الهيئات الوطنية يجب أن تكون مستقلة بعيدًا عن الأجهزة التنفيذية، وألا يكون هناك أي خلط بين الهيئات والتدخل المباشر للسلطة التنفيذية فيها، ما سيفقد الصحافة حياديتها، وهو ما يُخالف الدستور". 

وتابع أن وزارة الإعلام تم إلغاؤها لأنها لم تعد صيغة معاصرة، لافتًا إلى أنها أُستبدلت بالهيئات المستقلة. 

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