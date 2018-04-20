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الوطن

"الأرصاد": طقس الجمعة مائل للحرارة.. والعظمى في القاهرة 32 درجة

اليوم AM 07:49
كتب: شريف سليمان
"الأرصاد": طقس الجمعة مائل للحرارة.. والعظمى في القاهرة 32 درجة

الطقس

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الجمعة، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ32 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 17 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

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