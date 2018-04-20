بمنوم في كوباية شاي.. ضبط خادمتين سرقا مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، القبض على خادمتين لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة بدائرة القسم، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من "نبيله محمد حنفي" 65 سنة، ربة منزل، تفيد بتضررها من خادمتيها "أمنية"، ووالدتها "أم محمود"، وغير معلوم باقي بياناتهما، لقيام الأولى بتقديم كوب من الشاي لها، وعقب الانتهاء منه استغرقت في النوم وعند استيقاظها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (عقد، 21 خاتما، 6 انسيال، بروش، 6 حلقان سلسلة) سلسلة فضة بدلاية، 2 هاتف محمول، و40 ألف جنيه من داخل مسكنها ولاذت بالفرار.

أمكن تحديد صحة اسم المشكو في حقهما وتبين أنهما "نعيمة. إ"، وشهرتها خادمة طرف المجنى عليها، و"آية. إ" 19 سنة، خادمة طرف المجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما المشغولات الذهبية والفضية والهاتفين المحمولين ومبلغ مالي 38 ألف جنيه من متحصلات الواقعة.

وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافت الثانية بأنها نظرا لمرورها بضائقة مالية وعلمها باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية كبيرة ومشغولات ذهبية ثمينة خططت بالاشتراك مع المتهمة الأولى على سرقتها، وفي سبيل ذلك وضعت بعض الأقراص المنومة من العقار الدوائي الخاص بالمجني عليها بكوب الشاي وعقب استغراقها في النوم استوليا على المسروقات وانصرفا.

وبمواجهة المتهمة الأولى بما جاء بأقوال المتهمة الثانية أيدتها واعترفا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليها تعرف على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكبتاه من حوادث أخرى.