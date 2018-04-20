تسجيل الدخول

الوطن

"بوتين" يبحث مع شويجو وجيراسيموف الوضع في سوريا

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
"بوتين" يبحث مع شويجو وجيراسيموف الوضع في سوريا

الرئيس الروسي-فلاديمير بوتين-صورة أرشيفية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري جيراسيموف، عدة جوانب من الأوضاع في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة إن الاجتماع تناول كذلك "مسائل تطوير القدرات العسكرية" الروسية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

بدورهما، قدم شويجو وجيراسيموف إلى رئيس بوتين تقريرا حول "سير ونتائج التدريبات العسكرية التي جرت في دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية".

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد دورة جديدة من المباحثات بين الرئيس بوتين وممثلين عن القوات المسلحة الوطنية والقطاع الصناعي العسكري في مدينة سوتشي جنوبي روسيا في منتصف شهر مايو المقبل، وفقا لبيسكوف.

أخبار متعلقة

بوتين لـ"روحاني": توجيه الغرب ضربات جديدة على سوريا يحدث "فوضى"

بوتين لـ"روحاني": توجيه الغرب ضربات جديدة على سوريا يحدث "فوضى"
بوتين: مستعدون للتعاون مع الجامعة العربية لإيجاد حل سياسي في سوريا

بوتين: مستعدون للتعاون مع الجامعة العربية لإيجاد حل سياسي في سوريا
«ترامب» يقصف «جبهة بوتين» فى سوريا

«ترامب» يقصف «جبهة بوتين» فى سوريا
بوتين يحذر ماكرون من أي "عمل متهور وخطير" في سوريا

بوتين يحذر ماكرون من أي "عمل متهور وخطير" في سوريا
"بوتين" يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في سوريا

"بوتين" يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في سوريا

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

صندوق النقد يعلن مشاركته في مؤتمر لدعم الاقتصاد المصري مايو المقبل

صندوق النقد يعلن مشاركته في مؤتمر لدعم الاقتصاد المصري مايو المقبل

الكنيسة: الأنبا بيشوي يتحدث عن "الإقانيم" في حملة "روح وحياة"

الكنيسة: الأنبا بيشوي يتحدث عن "الإقانيم" في حملة "روح وحياة"

خبراء عن خطبة وزير الأوقاف بسيناء: تأكيد على بسط نفوذ الدولة

خبراء عن خطبة وزير الأوقاف بسيناء: تأكيد على بسط نفوذ الدولة

محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بـ"يوم الطبيب البحراوي"

محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بـ"يوم الطبيب البحراوي"

فرانس برس: ماكرون يختار الحزم بعد تعبئة اجتماعية باهتة

فرانس برس: ماكرون يختار الحزم بعد تعبئة اجتماعية باهتة

اختيارات الوطن

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

الأكثر قراءة

عاجل