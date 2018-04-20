"المتحدة لحقوق الإنسان" تطالب بحماية المتظاهرين الفلسطينيين

طالب محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، المنظمات الدولية بالقيام بمهامها لحماية أرواح المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليهم.

وأضاف لـ"الوطن": «أن العالم يعاني حالياً من عدم احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية».

وأحيا آلاف الفلسطينيين من أبناء غزة، اليوم، فعاليات الجمعة الرابعة لـ"مسيرة العودة"، التي تقام اليوم تحت اسم "جمعة الشهداء والأسرى"، بمخيمات العودة المنتشرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها نقلا عن مراسلها ارتفاع حصيلة المواجهات في غزة إلى 4 شهداء وإصابة 654 بجروح وحالات اختناق بسبب قنابل الغاز.