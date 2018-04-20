تسجيل الدخول

الوطن

"المتحدة لحقوق الإنسان" تطالب بحماية المتظاهرين الفلسطينيين

منذ 18 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
"المتحدة لحقوق الإنسان" تطالب بحماية المتظاهرين الفلسطينيين

محمد عبدالنعيم

طالب محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، المنظمات الدولية بالقيام بمهامها لحماية أرواح المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليهم.

وأضاف لـ"الوطن": «أن العالم يعاني حالياً من عدم احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية».

وأحيا آلاف الفلسطينيين من أبناء غزة، اليوم، فعاليات الجمعة الرابعة لـ"مسيرة العودة"، التي تقام اليوم تحت اسم "جمعة الشهداء والأسرى"، بمخيمات العودة المنتشرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها نقلا عن مراسلها ارتفاع حصيلة المواجهات في غزة إلى 4 شهداء وإصابة 654 بجروح وحالات اختناق بسبب قنابل الغاز.

جمعة الشهداء والأسرى

"سكاي نيوز": ارتفاع حصيلة المواجهات في غزة إلى 4 شهداء و654 مصابا

"سكاي نيوز": ارتفاع حصيلة المواجهات في غزة إلى 4 شهداء و654 مصابا
4 شهداء و445 مصابا فلسطينيا في الجمعة الرابعة لمسيرة العودة

4 شهداء و445 مصابا فلسطينيا في الجمعة الرابعة لمسيرة العودة
عاجل| استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا

عاجل| استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا
عاجل| استشهاد فلسطيني ثانٍ برصاص جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة

عاجل| استشهاد فلسطيني ثانٍ برصاص جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة
عاجل| استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق جباليا

عاجل| استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق جباليا
استعدادات "جمعة الشهداء والأسرى" بغزة.. رفع صورهم وكلمات لأسرهم

استعدادات "جمعة الشهداء والأسرى" بغزة.. رفع صورهم وكلمات لأسرهم
عاجل| إصابة 3 فلسطينيين في اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي

عاجل| إصابة 3 فلسطينيين في اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

وفاة طفلة عمرها 18 شهرا.. المتهم "دب لعبة"

وفاة طفلة عمرها 18 شهرا.. المتهم "دب لعبة"

فتح خط طيران جديد من أستانا بكازاخستان إلى الغردقة الشهر المقبل

فتح خط طيران جديد من أستانا بكازاخستان إلى الغردقة الشهر المقبل

البرلمان الألماني يدين العنف ضد مسلمي الروهينجا

البرلمان الألماني يدين العنف ضد مسلمي الروهينجا

لافروف: أمريكا وفرنسا وبريطانيا قصفوا الحكومة السورية ومفاوضات جنيف

لافروف: أمريكا وفرنسا وبريطانيا قصفوا الحكومة السورية ومفاوضات جنيف

تقرير أمريكي: روسيا والصين وإيران مصدر لزعزعة الاستقرار الدولي

تقرير أمريكي: روسيا والصين وإيران مصدر لزعزعة الاستقرار الدولي

اختيارات الوطن

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

الأكثر قراءة

عاجل