مجهولون يرفعون العلم النازي فوق مبان رسمية بستوكهولم

رفع مجهولون، اليوم الجمعة، العلم النازي فوق 3 مبانٍ رسمية في العاصمة السويدية ستوكهولم، في ذكرى وفاة الزعيم النازي أدولف هتلر، التي توافق اليوم 20 أبريل.

وفي لقاء مع التلفزيون الرسمي السويدي (SVT)، قال دانيال درونجاك، رئيس بلدية "هودينج" بستوكهولم، إن "رفع العنصريين للعلم النازي فوق مبنى البلدية أمر مؤسف للغاية ومثير للغثيان"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأشار إلى أنه "تمت ملاحظة العلم صباح اليوم على مبنى البلدية، وقد تم إنزاله فورا".واعتبر درونجاك، الواقعة بمثابة "اغتيال لقلب الديمقراطية في هودينغ".

من جهته، قالت مديرية أمن ستوكهولم، إن العلم النازي رُفع أيضا فوق مبنيين رسميين في منطقتي "تيرسو" و"سنترالبورن" بالعاصمة.وأضافت في بيان، أن تحقيقا بدأ حول الواقعة.