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بالصور| وفد ألماني يزور محطات صرف الجيزة ويشيد بحصولها على "شهادة tsm"

منذ 14 دقيقة
كتب: جهاد عباس
بالصور| وفد ألماني يزور محطات صرف الجيزة ويشيد بحصولها على "شهادة tsm"

وفد ألمانى يزور محطة الجيزة

أكد المهندس حنفي محمد، رئيس شركة مياه الجيزة، أن 50% ‏من محطات المياه بالمحافظة حصلت على شهادة الـ"tsm" شهادة الاستدامة الفنية، فيما حصلت 20٪‏ من محطات الصرف على هذه الشهادة.

جاء ذلك خلال تفقد وفد ألماني لعدد من محطات الصرف الصحي بالمحافظة وعقد مقارنة بين المحطات الحاصلة علي شهادة الـtsm المصرية ونظيراتها بالأردن.

وأضاف رئيس الشركة، في بيان اليوم، أن الوفد الألماني أشاد بالمحطات الصرف المصرية الحاصلة علي شهادة الاستدامة الفنية، لافتا إلى أن هناك معايير يتم مراعاتها قبل حصول المحطة على هذه الشهادة أبرزها "قدرة المحطة على ترشيد الكهرباء، ومطابقة لأعداد الموظفين طبقا لحاجة المحطة وعدم وجود زيادة.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن هناك نحو 5 محطات مياه من إجمالي 10 محطات حصلت على شهادة الاستدامة الفنية، كما حصلت 6 محطات معالجة على هذه الشهادة.

وأكد أن الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة زنيم 400 ألف متر مكعب، لافتا إلى أن الشركة تسعى لتقديم خدمة جيدة للمواطن، وتحسين جودة المياه.

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