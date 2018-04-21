إحالة 24 طبيبا بشريا وصيدليا وممرضا للتحقيق بشبين القناطر

قرر محمد حسيني عبدالرحمن، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إحالة 24 طبيب بشري، وصيدلي، ومراقب صحي، وكاتب وممرض للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق.

تفقدت أجهزة المتابعة وإدارة التفتيش المالي والإداري، بمدينة شبين القناطر برئاسة أحمد إمام اليوم، في جولة مفاجئة للوحدات الصحية بقرية المريج، وكفر الشوبك، وكفر سندوه، وقرية الشوبك، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الوحدات، وتوافر الأدوية والأطقم الطبية اللازمة من الأطباء والممرضين، حيث تبين غياب 24 موظف ما بين طبيب بشري، وأسنان، وصيدلي، ومراقب صحي، وكاتب، وممرض، عن العمل بدون إذن مسبق، وشُطب عليهم بدفاتر الحضور والإنصراف، تمهيداً لإحالتهم للتحقيق.

ومن جانبه أكد خليل عبدالعظيم، رئيس الوحدة المحلية بالمريج، على أنه سيتم عمل مذكرة بالواقعة، ورفعها لرئيس المدينة، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين.