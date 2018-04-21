"مرافق مطروح" تضبط 41 مخالفة متنوعة في حملة لها

ضبطت شرطة المرافق بمطروح، 41 مخالفة متنوعة، وحررت محاضر بها، وسلمت المضبوطات إلى مجلس مدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك، اليوم، خلال حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من مدينة مرسى مطروح على مدار 24 ساعة، بإشراف اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بتثكيف عدد الحملات المكبرة بالاشتراك مع إدارة مرور مطروح وقسم شرطة التموين، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وإزالة التعديات على الشوارع والميادين.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير محضر إشغالات، وتعدي على الطريق العام وبيع خارج الأسواق بدون تراخيص، وإدارة منشأة بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط 537 حالة متنوعة.