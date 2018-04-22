استمرار عرض "الغولة" في بيت ثقافة الفشن حتى 27 أبريل

يستمر مسرح بيت ثقافة الفشن التابع لفرع ثقافة بني سويف، في تقديم العرض المسرحي "الغولة" للكاتب بهيج إسماعيل ومن إخراج عبدالرحمن المصري.

وافتتح العرض مساء أمس، ويستمر حتى 27 أبريل الجاري، وذلك ضمن خطة الإدارة العامة للمسرح لعام 2017-2018 بالموسم الثاني للمسرح للجمهور.

وحظي العرض بحضور جماهيري كبير استمرارا لنجاح عروض الفشن الجماهيرية منذ الموسم الماضي، وبحضور نخبة من المسرحيين والنقاد ومتابعة سيد أبو زيد مدير الثقافة ومشرف الأنشطة الثقافية أسامة سليمان.

تدور احداث المسرحية بشكل فانتازي حول العادات والتقاليد الموجودة في صعيد مصر والصراح الدائم والمتوارث بين الخير والشر والتحدي الصارخ بين الجهل والعلم، من خلال اسطورة أجمل بنات القرية التي يجب أن تتزوج كبير القرية وحاكمها دون وجود أي تكافؤ إجتماعي بينهم، ومحاولة القضاء على أسطورة عند موت الزوج تصبح الزوجة منبوذة ونظير شؤم ولا يسمح لها بمغادرة غرفة مظلمة تظل حبيس بها 100 يوم ولا يسمح لها بالزواج مرة أخرى، وتلقب بالغولة.

"الغولة" بطولة نجوم فرقة الفشن المسرحية، ديكور وملابس الدكتور أحمد أبو طالب، موسيقى وألحان مايسترو حسام العزب، مخرج منفذ أحمد أبو العلا، مخرج مساعد علاء نجيب، إخراج تلفزيوني كريم وائل فيديو فونت ماي فوزي، مخرج مساعد، أحمد أبو العلا.