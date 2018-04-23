برلماني: الحكومة تشتري القمح من المزارعين بأقل من السعر العالمي

قال الدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب، إن هناك مطالبات لأعضاء البرلمان بضرورة وجود سعر عادل لتوريد القمح لأن مستلزمات الإنتاج زادت والسعر العالمي للقمح زاد.

وأضاف الفيومي، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الحكومة لابد وأن تشتري القمح من الفلاح بالسعر العالمي، لافتا إلى أنه لا يصح أن يتم شراء القمح من فلاح الخارج بسعر أعلى من الفلاح في مصر على الرغم من أن القمح المصري أفضل حالا من المستورد.

وأشار، إلى أن الحكومة تعمل على احتكار توريد القمح من المزارع وتحدد السعر المتدني له.