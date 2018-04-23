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الوطن

ولي أمر يتقدم ببلاغ على الهواء لنيابة أمن الدولة ضد شيخ يسيئ للمسيحية

اليوم AM 02:23
كتب: شريف سليمان
ولي أمر يتقدم ببلاغ على الهواء لنيابة أمن الدولة ضد شيخ يسيئ للمسيحية

الشيخ المسيء

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن مواطنين أرسلوا لها مقطع فيديو يُظهر أحد أستاذة علم الحديث بجامعة الأزهر، وهو يقول بعض التعليقات والفتاوى الطائفية بمدرسة في منطقة المقطم. 

ورفضت الإعلامية عرض الفيديو، خلال تقديمها برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، لأنه يتضمن تعليقات مسيئة للعقيدة المسيحية. 

ولفتت الحصري، إلى أنه هناك طريقين للتعامل مع التطرف، الأول هو الطريق الأمني، والثاني هو تعليم الطلاب والنشء التسامح والتعايش مع ذوي العقائد الأخرى، مضيفةً: "للأسف العقول بقى فيها ظلام شديد بسبب هذه الأفكار". 

وقال المهندس بهاء عبدالعزيز، ولي أمر أحد الطلاب، إنه لا يجب عرض الفيديو على الهواء، بسبب تصريحاته الطائفية. 

وتقدم عبدالعزيز ببلاغ على الهواء لنيابة أمن الدولة العُليا، ضد الشيخ الأزهري، قائلًا: "أنا قاعد بره مصر من 30 سنة، واللي بيعمله السيسي طول 4 سنين، بيهده الشيخ ده هو وأمثاله". 

وتابع: "الشيخ ده كان مفصول من الأزهر في سنة 2015، إزاي المدرسة متعملش بحث على اسمه، وتجيبه يقول كلام زي ده".

وأردف: "ولادي بيقولولي يعني أنا لما أقطع إيدي الشياطين هتخرج من جسمي، بسبب اللي بيقوله"، مستطردا: "عمل محاضرة وقال إن الزنا حلال، وغلط في رب العالمين". 

وقال أحد الطلبة، رفض ذكر اسمه، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: "دايمًا يقول كلام من القرآن بس مش بيحدده ومش بيجيب دليل، وقالنا لو قطعنا إيدينا هنخرج الشياطين من جسمنا".

وأضاف: "محدش مقتنع بكلامه، ولما مدرس حب يعترض منعه من الكلام".

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