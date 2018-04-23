رابطة مشجعي ليفربول في مصر لـ"الوطن": فوز صلاح بالجائزة كان محسوما

تسلم محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في "البريميرليج" في حفل رابطة الأندية المحترفة، المُقام بفندق جروسفينور هاوس هوتيل في لندن، وأقيمت الاحتفالات في كل مكانٍ في مصر، ففي قريته تُنصب الأفراح وتُنشد الأهازيج، وبعيداً عن قريته يستعد مجموعةٌ من الشباب العاشق لفريق ليفربول الذي يلعب له النجم المصري، للاحتفال بلاعبهم الذي حقق ما كان يعتبره كثيرون مستحيلاً.

أحمد برج، رئيس مشجعي رابطة ليفربول في مصر، أكد أن الرابطة تستعد للإحتفال بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، خلال تجمع الرابطة في مباراة ليفربول وروما في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

وأضاف برج لـ"الوطن"، أن الرابطة ستطبع "بانرات" عليها صور صلاح والجائزة، وستقوم بعمل "دخلة" تشجيعية له سيختلف حجمها حسب المكان الذي سيجتمعون فيه، مضيفا أن الاحتفال الرئيسي للرابطة سيكون مع محمد صلاح نفسه داخل أكاديمية ليفربول في مصر، في أول زيارة يقوم بها صلاح لمصر.

خالد يوسف، نائب رئيس الرابطة، أكد أن احتفالاتهم بفوز صلاح ستبدأ من تجمع مباراة روما، موضحاً أنهم سيبثون أغاني صلاح خلال التجمع، وتعليق "بانرات" خاصة به، وتحويل مكان التجمع إلى مدرج احتفالي، لحين ترتيب لقاء مع صلاح.

وأضاف أنهم لم يجتمعوا لمشاهدة حفل توزيع الجوائز، لأن تجمعاتهم ونشاطاتهم تكون أثناء المباريات فقط، لافتا إلى تأكدهم من حسم صلاح للجائزة.

يُذكر أن رابطة مشجعي ليفربول في مصر أُنشئت عام 2009، وتم إشهارها رسميا عام 2013، بحضور مندوبين من إدارة النادي.