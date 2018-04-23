تسجيل الدخول

الوطن

رابطة مشجعي ليفربول في مصر لـ"الوطن": فوز صلاح بالجائزة كان محسوما

اليوم AM 03:52
كتب: عبدالرحمن قناوي
رابطة مشجعي ليفربول في مصر لـ"الوطن": فوز صلاح بالجائزة كان محسوما

تجمع الرابطة في مباراة ليفربول والسيتي

تسلم محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في "البريميرليج" في حفل رابطة الأندية المحترفة، المُقام بفندق جروسفينور هاوس هوتيل في لندن، وأقيمت الاحتفالات في كل مكانٍ في مصر، ففي قريته تُنصب الأفراح وتُنشد الأهازيج، وبعيداً عن قريته يستعد مجموعةٌ من الشباب العاشق لفريق ليفربول الذي يلعب له النجم المصري، للاحتفال بلاعبهم الذي حقق ما كان يعتبره كثيرون مستحيلاً.

أحمد برج، رئيس مشجعي رابطة ليفربول في مصر، أكد أن الرابطة تستعد للإحتفال بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، خلال تجمع الرابطة في مباراة ليفربول وروما في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

وأضاف برج لـ"الوطن"، أن الرابطة ستطبع "بانرات" عليها صور صلاح والجائزة، وستقوم بعمل "دخلة" تشجيعية له سيختلف حجمها حسب المكان الذي سيجتمعون فيه، مضيفا أن الاحتفال الرئيسي للرابطة سيكون مع محمد صلاح نفسه داخل أكاديمية ليفربول في مصر، في أول زيارة يقوم بها صلاح لمصر.

خالد يوسف، نائب رئيس الرابطة، أكد أن احتفالاتهم بفوز صلاح ستبدأ من تجمع مباراة روما، موضحاً أنهم سيبثون أغاني صلاح خلال التجمع، وتعليق "بانرات" خاصة به، وتحويل مكان التجمع إلى مدرج احتفالي، لحين ترتيب لقاء مع صلاح.

وأضاف أنهم لم يجتمعوا لمشاهدة حفل توزيع الجوائز، لأن تجمعاتهم ونشاطاتهم تكون أثناء المباريات فقط، لافتا إلى تأكدهم من حسم صلاح للجائزة.

 يُذكر أن رابطة مشجعي ليفربول في مصر أُنشئت عام 2009، وتم إشهارها رسميا عام 2013، بحضور مندوبين من إدارة النادي.

أخبار متعلقة

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟
أديب يهنئ صلاح بجائزة أفضل لاعب: "لما أقول كسب يبقى كسب"

أديب يهنئ صلاح بجائزة أفضل لاعب: "لما أقول كسب يبقى كسب"
بعد أفضل لاعب في "البريمييرليج".. جوائز صلاح في 2018

بعد أفضل لاعب في "البريمييرليج".. جوائز صلاح في 2018
قبل صلاح.. هؤلاء فازوا بجائزة أفضل لاعب في "البريميرليج" بقميص ليفربول

قبل صلاح.. هؤلاء فازوا بجائزة أفضل لاعب في "البريميرليج" بقميص ليفربول

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

بالفيديو| القرموطي يبكي تأثرًا بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب

بالفيديو| القرموطي يبكي تأثرًا بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب

مكتشف محمد صلاح: الفضل يعود لوالده.. وهناك صاروخ جديد قادم من نجريج

مكتشف محمد صلاح: الفضل يعود لوالده.. وهناك صاروخ جديد قادم من نجريج

بين الأفضل في سويسرا وإنجلترا.. أرقام وإنجازات صلاح تتوج بـ"الجائزة"

بين الأفضل في سويسرا وإنجلترا.. أرقام وإنجازات صلاح تتوج بـ"الجائزة"

بالصور| نجوم الفن والغناء والرياضة يهنئون صلاح: "فخر مصر والعرب"

بالصور| نجوم الفن والغناء والرياضة يهنئون صلاح: "فخر مصر والعرب"

رابطة مشجعي ليفربول في مصر لـ"الوطن": فوز صلاح بالجائزة كان محسوما

رابطة مشجعي ليفربول في مصر لـ"الوطن": فوز صلاح بالجائزة كان محسوما

اختيارات الوطن

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

الأكثر قراءة

عاجل