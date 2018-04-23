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الوطن

"Rampage" يتراجع للمركز الثاني ويحقق 283 مليون دولار

منذ 19 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
"Rampage" يتراجع للمركز الثاني ويحقق 283 مليون دولار

مشهد من الفيلم

تراجع فيلم "Rampage" من صدارة صندوق العائدات إلى المركز الثاني، في الأسبوع الجاري، حيث حقق إجمالي إيرادات وصل إلى 283 مليون دولار، في أسبوعه الثاني بدور العرض.

وتدور أحداث الفيلم بشأن "دافيس أوكوي" باحث علمي، يتشارك رابطة قوية لا تتزعزع مع "جورج" الغوريلا بارعة الذكاء، والتي كان يرعاها منذ مولدها، لكن تجربة جينية تحوّلها من لطيفة إلى وحش مُستعِر.

وبدأ تخليق هذه الوحوش حديثًا، عبر "أمريكا الشمالية"، لتدمّر كل ما يصادف طريقها، فيتعاون أوكوي مع مهندس وراثي؛ لابتكار ترياق يُعيد المخلوقات لطبيعتها.

والفيلم من إخراج براد بيتون، بطولة دواين جونسون، ناعومي هاريس، جيفري دين مورجان، ويل يون لي.

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