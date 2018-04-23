تسجيل الدخول

الوطن

"موانئ دبي" تطلق خدمة مواعيد الشاحنات لتيسير حركة النقل في "السخنة"

منذ 9 دقيقة
كتب: أيمن صالح
"موانئ دبي" تطلق خدمة مواعيد الشاحنات لتيسير حركة النقل في "السخنة"

أرشيفية

أطلقت موانئ دبي العالمية السخنة خدمة حجز المواعيد للشاحنات، وهي عبارة عن نظام فوري لحجز مواعيد قدوم الشاحنات الراغبة في تسليم أو تسلم الحاويات بالميناء.

وقال أجاي سينج، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة، في بيان، أمس: "تتيح خدمة حجز المواعيد للشاحنات إمكانية اختيار الوقت المناسب لقدوم الشاحنات للميناء، وإتاحة الفرصة للميناء كي يلبي احتياجات العملاء بصورة مرتّبة قبل قدومهم، وأداء الخدمات بشكل أسرع، إضافة لذلك، عندما تجري إحدى شركات الشاحنات حجزا لموعد جديد، تتأكد خدمة الحجز الإلكترونية من صحة بيانات العميل، ما يؤدي لتقليل الزيارات والمصروفات غير الضرورية نتيجة للمعلومات غير الصحيحة، وبالتالي تنظيم الرحلات التي تنفذها الشاحنات للميناء بشكل أفضل".

وأضاف: ولأنها أداة مفيدة للعمليات التشغيلية في ميناء السخنة، يمكن لخطوط الشحن الاعتماد عليها في تنظيم حركة صادراتها، حيث يتيح هذا النظام رؤية ومتابعة حركة الشحنات اليومية وإدارة عمليات تحميل وتفريغ السفن.

وتابع: من ناحية أخرى، تساعد تلك الخدمة موانئ دبي العالمية السخنة في تقليل صفوف وأوقات الانتظار، وتحسين حركة الشاحنات والحاويات داخل الميناء، مع إرسال رسائل مباشرة للعملاء عبر قنوات متعددة منها تطبيقات الهواتف المحمولة لإدارة عمليات التحميل والتفريغ بشكل أبسط وأكثر كفاءة".

واختتم سينج بيانه: "إطلاق موانئ دبي العالمية السخنة لهذه الخدمة الجديدة يعني تهيئة كل الظروف للتوافق مع زيادة متطلبات العملاء في المستقبل، مع منحهم قيمة مضافة، والسير في تنفيذ خطة التحول للنظام الآلي في تشغيل البوابات".

أخبار متعلقة

«أكوا» العالمية تشارك بمعرض دبى الدولى

«أكوا» العالمية تشارك بمعرض دبى الدولى

القمة العالمية للحكومات بكوكب دبى
5 نوفمبر.. شركات السيارات العالمية تعرض أحدث تصميماتها فى «دبى الدولى»

5 نوفمبر.. شركات السيارات العالمية تعرض أحدث تصميماتها فى «دبى الدولى»
انتظام حركة الشاحنات واستمرار غلق البوغاز بمينائي الإسكندرية والدخيلة

انتظام حركة الشاحنات واستمرار غلق البوغاز بمينائي الإسكندرية والدخيلة

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

محافظ الغربية: توريد 27 ألف طن قمح

محافظ الغربية: توريد 27 ألف طن قمح

شعراوي: "أمان" و"تكافل وكرامة" تصب في منظومة تحقيق العدالة الاجتماعية

شعراوي: "أمان" و"تكافل وكرامة" تصب في منظومة تحقيق العدالة الاجتماعية

السعودية تسدد حصتها في الميزانية الفلسطينية

السعودية تسدد حصتها في الميزانية الفلسطينية

وزير الطاقة والمياه اللبناني: نأمل في تصدير الغاز عبر المنشآت المصرية

وزير الطاقة والمياه اللبناني: نأمل في تصدير الغاز عبر المنشآت المصرية

"موانئ دبي" تطلق خدمة مواعيد الشاحنات لتيسير حركة النقل في "السخنة"

"موانئ دبي" تطلق خدمة مواعيد الشاحنات لتيسير حركة النقل في "السخنة"

اختيارات الوطن

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

بروفايل| صلاح.. خريطة الكبار تتبدل

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

متطوع يساعد مرضى «هيموفيليا الدم» بالتوعية والعلاج: خدامكم «سيد»

بقال سمى محله «لكل ظالم نهاية»: يا زين ما اخترت

بقال سمى محله «لكل ظالم نهاية»: يا زين ما اخترت

«جروبات» الموظفين على «فيس بوك».. «حسبنة وأسافين»

«جروبات» الموظفين على «فيس بوك».. «حسبنة وأسافين»

الأكثر قراءة

عاجل