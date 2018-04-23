"موانئ دبي" تطلق خدمة مواعيد الشاحنات لتيسير حركة النقل في "السخنة"

أطلقت موانئ دبي العالمية السخنة خدمة حجز المواعيد للشاحنات، وهي عبارة عن نظام فوري لحجز مواعيد قدوم الشاحنات الراغبة في تسليم أو تسلم الحاويات بالميناء.

وقال أجاي سينج، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة، في بيان، أمس: "تتيح خدمة حجز المواعيد للشاحنات إمكانية اختيار الوقت المناسب لقدوم الشاحنات للميناء، وإتاحة الفرصة للميناء كي يلبي احتياجات العملاء بصورة مرتّبة قبل قدومهم، وأداء الخدمات بشكل أسرع، إضافة لذلك، عندما تجري إحدى شركات الشاحنات حجزا لموعد جديد، تتأكد خدمة الحجز الإلكترونية من صحة بيانات العميل، ما يؤدي لتقليل الزيارات والمصروفات غير الضرورية نتيجة للمعلومات غير الصحيحة، وبالتالي تنظيم الرحلات التي تنفذها الشاحنات للميناء بشكل أفضل".

وأضاف: ولأنها أداة مفيدة للعمليات التشغيلية في ميناء السخنة، يمكن لخطوط الشحن الاعتماد عليها في تنظيم حركة صادراتها، حيث يتيح هذا النظام رؤية ومتابعة حركة الشحنات اليومية وإدارة عمليات تحميل وتفريغ السفن.

وتابع: من ناحية أخرى، تساعد تلك الخدمة موانئ دبي العالمية السخنة في تقليل صفوف وأوقات الانتظار، وتحسين حركة الشاحنات والحاويات داخل الميناء، مع إرسال رسائل مباشرة للعملاء عبر قنوات متعددة منها تطبيقات الهواتف المحمولة لإدارة عمليات التحميل والتفريغ بشكل أبسط وأكثر كفاءة".

واختتم سينج بيانه: "إطلاق موانئ دبي العالمية السخنة لهذه الخدمة الجديدة يعني تهيئة كل الظروف للتوافق مع زيادة متطلبات العملاء في المستقبل، مع منحهم قيمة مضافة، والسير في تنفيذ خطة التحول للنظام الآلي في تشغيل البوابات".