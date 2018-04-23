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الوطن

بيان عاجل بالبرلمان لرئيس الوزراء لحل أزمة عمال "بسكو مصر"

منذ 21 دقيقة
كتب: حسام أبوغزالة
بيان عاجل بالبرلمان لرئيس الوزراء لحل أزمة عمال "بسكو مصر"

جانب من وقفات العاملين بالشركة

قال النائب أبوالعباس تركي، إنه وجه بيانًا عاجلا إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بسبب امتناع شركة بسكو مصر عن منح العاملين بالشركة الأرباح السنوية الخاصة بهم.

وأضاف "تركي"، لـ"الوطن": "الشركة اعتادت طوال السنوات الماضية صرف هذه الأرباح، إلا أن العمال فوجئوا هذا العام بامتناعها رغم زيادة الأعباء المالية، وارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه".

وطالب "تركي"، رئيسا مجلسي النواب والوزراء بالتدخل لحل المشكلة خصوصا أن العمال توقفوا عن العمل لحين حل أزمتهم.

وكان العاملين بشركة بسكو مصر بفرعيها بالقاهرة والإسكندرية، دخلوا في إضراب عن العمل منذ 3 أيام؛ للمطالبة بصرف الشركة لأرباحهم وهو ما ترفضه الشركة.

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