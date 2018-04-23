تكريم أليس جاي وجين فوندا بمهرجان كان السينمائي

كشفت إدارة الدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي، عن تكريم أليس جاي، أول مخرجة في تاريخ السينما، وجين فوندا الممثلة الأمريكية الحاصلة على الأوسكار.

كما يحتفل المهرجان، بمرور 50 عاما على فيلم "أوديسا الفضاء: 2001" للمخرج أورسن ويلز، حيث من المقرر أن يقدمه المخرج كريستوفر نولان، في نسخة جديدة، تعرض للمرة الأولى، وذلك ضمن فعاليات الدورة المقامة في الفترة من 8 إلى 19 مايو المقبل.

ويواصل قسم "كلاسيكيات كان" استكشاف تاريخ السينما، مع الأفلام الوثائقية التي تم إنتاجها في عام 2018، وكذلك الأفلام المقدمة من قبل المنتجين والموزعين والمؤسسات وشركات السينمات التي تعمل على حماية الماضي وإحيائه في الأيام الحالية.