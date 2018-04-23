"المؤتمر": سلسلة فاعليات لبحث مشكلات ذوي الإعاقة

قال أحمد خالد، أمين اتحاد شباب حزب المؤتمر، إن الاتحاد سيناقش في أول اجتماع له الأسبوع المقبل، تنظيم سلسلة من الفاعليات والمؤتمرات والندوات لبحث المشكلات التي يعاني منها ذوي الإعاقة والعمل على حلها نيابيا وتنفيذيا من خلال التواصل مع الحكومة ومجلس النواب.

وأضاف خالد لـ"الوطن" أن متحدي الإعاقة لهم الأولوية في عام 2018 ويستحقون أن تعمل جميع الأحزاب من أجل راحتهم وتحقيق أحلامهم، وتابع: "هؤلاء يتحدون كل الصعاب من أجل أن يعيشوا حياة جيدة تليق بهم وبأبنائهم".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عام 2018 لذوي الأعاقة ووافق مجلس النواب خلال العام على قانون خاص بهم وبحقوقهم وقضاياهم.