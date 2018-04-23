داليا أبوعمر تقدم برنامج "هتغير" عبر "يوتيوب"

تخوض الإعلامية داليا أبوعمر، تجربة إعلامية جديدة، خلال الأيام القليلة المُقبلة، من خلال برنامج على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، يحمل اسم "هتغير"، حيث تستهدف من خلاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت "أبوعمر" في تصريحات لـ"الوطن"، إن فكرة البرنامج تدور حول مساعدة الناس في تغيير عاداتهم اليومية وحياتهم إلى الأفضل، موضحة أن البرومو سيُطرح عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت أن البرنامج سيكون عبارة عن حلقتين أسبوعيًا، وتصل مدة الحلقة الواحدة نحو 15 دقيقة، مؤكدة أن البرنامج سيظهر بتقنية عالية من حيث الصوت والصورة.

في سياق آخر، تستعد داليا أبو عمر، لتقديم برنامج إذاعي جديد، عبر آثير إذاعة "drn"، مع الإعلامية حنان فريد الديب، وذلك طول شهر رمضان المُقبل، لمدة خمسة أيام أسبوعيًا.