تسجيل الدخول

الوطن

داليا أبوعمر تقدم برنامج "هتغير" عبر "يوتيوب"

اليوم PM 09:05
كتب: أحمد حسين صوان
داليا أبوعمر تقدم برنامج "هتغير" عبر "يوتيوب"

داليا أبو عمر

تخوض الإعلامية داليا أبوعمر، تجربة إعلامية جديدة، خلال الأيام القليلة المُقبلة، من خلال برنامج على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، يحمل اسم "هتغير"، حيث تستهدف من خلاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت "أبوعمر" في تصريحات لـ"الوطن"، إن فكرة البرنامج تدور حول مساعدة الناس في تغيير عاداتهم اليومية وحياتهم إلى الأفضل، موضحة أن البرومو سيُطرح عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، مطلع الأسبوع المقبل.

وأضافت أن البرنامج سيكون عبارة عن حلقتين أسبوعيًا، وتصل مدة الحلقة الواحدة نحو 15 دقيقة، مؤكدة أن البرنامج سيظهر بتقنية عالية من حيث الصوت والصورة.

في سياق آخر، تستعد داليا أبو عمر، لتقديم برنامج إذاعي جديد، عبر آثير إذاعة "drn"، مع الإعلامية حنان فريد الديب، وذلك طول شهر رمضان المُقبل، لمدة خمسة أيام أسبوعيًا.

أخبار متعلقة
"يوتيوب" يمنح كارمن سليمان جائزة فضية بعد وصول جمهورها لـ100 ألف متابع

"يوتيوب" يمنح كارمن سليمان جائزة فضية بعد وصول جمهورها لـ100 ألف متابع
"في حتة تانية" لـ العسيلي تتخطى 200 ألف مشاهدة على "يوتيوب"

"في حتة تانية" لـ العسيلي تتخطى 200 ألف مشاهدة على "يوتيوب"
"يوتيوب" يطلق تطبيقًا للأطفال

"يوتيوب" يطلق تطبيقًا للأطفال
قراصنة يحذفون فيديو أغنية "Despacito" من "يوتيوب"

قراصنة يحذفون فيديو أغنية "Despacito" من "يوتيوب"
بالفيديو| Despacito تعود إلى يوتيوب بعد حذفها بسبب "قراصنة"

بالفيديو| Despacito تعود إلى يوتيوب بعد حذفها بسبب "قراصنة"
دعاء عامر تستعد لتقديم "إمبراطورية ماما" على "يوتيوب"

دعاء عامر تستعد لتقديم "إمبراطورية ماما" على "يوتيوب"
بالفيديو| "يوتيوب" يعيد رجل لعائلته بعد اختفاء 40 عاما

بالفيديو| "يوتيوب" يعيد رجل لعائلته بعد اختفاء 40 عاما
دومينيك حوراني تنتهي من "5 دقايق" لطرحها على "يوتيوب"

دومينيك حوراني تنتهي من "5 دقايق" لطرحها على "يوتيوب"
"يوتيوب" يمنح درع التميز لـ"شارع شريف" بعد 100 ألف مشترك

"يوتيوب" يمنح درع التميز لـ"شارع شريف" بعد 100 ألف مشترك

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

سكرتير "الوفد": نشعر بالسعادة لعدم خوض الحزب معركة الانتخابات الرئاسية

سكرتير "الوفد": نشعر بالسعادة لعدم خوض الحزب معركة الانتخابات الرئاسية

عمرو عبد الحميد: العديد من المدارس تحولت لـ"سبوبة"

عمرو عبد الحميد: العديد من المدارس تحولت لـ"سبوبة"

أحمد حجاج للصحفيين الأفارقة: مهمتكم خلق التواصل بين الشعوب

أحمد حجاج للصحفيين الأفارقة: مهمتكم خلق التواصل بين الشعوب

بالصور| "ترانزيت".. آخر رسائل أحمد خالد توفيق "فيلم تسجيلي لم يراه"

بالصور| "ترانزيت".. آخر رسائل أحمد خالد توفيق "فيلم تسجيلي لم يراه"

أحمد موسى: منطقة وسط القاهرة "بقت أحسن من الشانزلزية في باريس"

أحمد موسى: منطقة وسط القاهرة "بقت أحسن من الشانزلزية في باريس"

اختيارات الوطن

4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. 3 رسمي ويوم "فهلوة"

4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. 3 رسمي ويوم "فهلوة"

بالصور| عاشقة صلاح الأمريكية تجوب العالم بقميصه:

بالصور| عاشقة صلاح الأمريكية تجوب العالم بقميصه: "جمع الشعوب على حبه"

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

بينهم "مو صلاح".. 4 أساطير كروية طردتهم الأندية على الأبواب

بينهم "مو صلاح".. 4 أساطير كروية طردتهم الأندية على الأبواب

"شوفها لأول مرة".. فيلم عن "عروس المتوسط": "إحنا إسكندرانية اتفاجأنا"

الأكثر قراءة

عاجل