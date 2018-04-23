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الوطن

16 قافلة شاملة و7 دورات تدريبية متخصصة في مهرجان بجامعة الزقازيق

منذ 27 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
16 قافلة شاملة و7 دورات تدريبية متخصصة في مهرجان بجامعة الزقازيق

16 قافلة شاملة و7 دورات تدريبية متخصصة في مهرجان بجامعة الزقازيق

أكد الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، خلال حفل ختام فعاليات مهرجان البيئة الخامس عشر، الذي تنظمه الجامعة هذا العام تحت شعار "غايتنا بناء الإنسان" أنه يعد إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة خاصة وأن هذه الخدمات تقدم للمواطن البسيط في محل إقامته بشكل مباشر ومجاني في محل إقامته سواء داخل محافظة الشرقية أو خارجها في المحافظات الحدودية (البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء) التي تحتاج لمثل هذه الخدمات وذلك بمشاركة كوكبة متميزة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري.

وأضاف رئيس الجامعة: يأتي احتفالنا اليوم تتويجا لجهودكم جميعا، فحصاد فعاليات المهرجان على مدى ستة شهور ونجاحه وخروجه بهذه الصورة المشرفة (16 قافلة شاملة طبية بيطرية ودورات تدريبية وتوعوية وإرشادية و31 ندوة و7 دورات تدريبية ومعرض للتسوق) لم يأت إلا من خلال جهود وإخلاص كل المشاركين من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الإداري.

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