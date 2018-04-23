إيهاب الخطيب عن تجميد الأولتراس نشاطهم: "كانوا عبئا على الأهلي"

قال إيهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة "الوطن"، إن قرار رابطة أولتراس أهلاوي بتجميد نشاطها لأجل غير مسمى كان متوقعًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن روابط الأولتراس لا تملك كيانًا رسميًا، لافتًا إلى صعوبة الأوضاع بسبب تجاوزاتهم.

وتابع، أن روابط الأولتراس اُخترقت وأصبحت تقوم بتصرفات سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة.

وأردف، أن أولتراس أهلاوي كان عبئًا على النادي الأهلي في بعض الأوقات، بسبب رفضهم الحوار في أوقات الانفلات الأمني، موضحًا: "اللي خرج عن النص ملوش مكان في الأيام الجاية".