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الوطن

برلماني عن تجميد نشاط أولتراس أهلاوي: القانون ألغى هذه الروابط

منذ 17 دقيقة
كتب: شريف سليمان
برلماني عن تجميد نشاط أولتراس أهلاوي: القانون ألغى هذه الروابط

محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

علق محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على قرار رابطة أولتراس أهلاوي تجميد نشاطها لأجل غير مسمى، قائلًا إن قانون الشباب والرياضة ألغى روابط الأولتراس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه يجب على الجميع أن يتحولوا إلى مشجعين عاديين دون أن يكون لهم أية توجهات أخرى بخلاف كرة القدم. 

وتابع: "الكورة اتعملت للجمهور، ومنظر مؤذي إن الناس متكونش موجودة في المدرجات، لكن بعض العناصر المندسة لها توجهات أخرى غير تشجيع كرة القدم، ولازم يكون مرفوض من المشجعين والمجتمع، وأي مواطن هيخرج عن القانون بيعرض نفسه للمسائلة". 

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