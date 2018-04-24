محمد نبيل يدير ندوة فيلم "الإخوة سحاب"

أقيم مساء الإثنين عرض فيلم "الإخوة سحاب" ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الرابعة.

وعقب العرض أقيمت ندوة أدارها الصحفي والناقد الشاب محمد نبيل لمناقشة المخرجة منار سعد وفي فيلمها والذي يبلغ مدته 30 دقيقة.

وتحدثت "سعيد" حول سر تقديم فيلم حول "الإخوة سحاب" والعلاقة التي تجمع عائلتها بهم، وهو ما دفعها لتقديم فيلم خصيصا لهم وعن مدى تعلقهم بالموسيقى سواء للمارسة أو الكتابة عنها.

وأكدت أنها اختارت وضع موسيقى لعبدالوهاب بشكل خاص على شريط الصوت، نظرا لأن الأخوة الثلاثة إلياس وفيكتور وسليم سحاب ويشتركون في حبه.

وأضافت المخرجة اللبناني أن العمل فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان لبنان السينمائي، وسبق عرضه في أكثر من مهرجان، وأنها فخوة بعرضه في مصر والإسكندرية على وجه التحديد.

وأشارت منار إلى أن الفيلم مشروع الماجيستير الخاص بها، وأن علاقة الإخوة كانت خاصة جدا بأم كلثوم وهي تستعد لتقديم فيلم جديد.

وأخيرا قالت منار سعد والتي شاركت في مونتاج الفيلم أن والدهم كان محبا للموسيقى والاستماع لها وحتى التلاوة القرآنية.