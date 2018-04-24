تسجيل الدخول

الوطن

"الصحة": مصر الدولة الوحيدة التي تترك الحرية للمواطن في تنظيم الأسرة

منذ 21 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"الصحة": مصر الدولة الوحيدة التي تترك الحرية للمواطن في تنظيم الأسرة

طفل

قالت الدكتورة سعاد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن وسائل تنظيم الأسرة التي تستخدم يتم استخدامها من الستينيات في كل العالم وثبتت فاعليتها، وأخذت معايير معينة من هيئة الدواء والغذاء العالمية وتتسم بمساحة عالية من الأمان وليست لها أي أضرار.

وأضافت عبدالمجيد خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه لا توجد وسيلة تمنع الحمل للأبد، بدليل أن سيدات يحملن أثناء استخدامهم وسيلة منع الحمل.

وتابعت عبدالمجيد أنه يوجد 5325 مركزا طبيا وعيادة طبية منشرة في القرى والنجوع وكافة أنحاء الجمهورية، لرعاية الحوامل والأطفال وتنظيم الأسرة والتطعيمات، لافتة إلى أن برنامج تنظيم الأسرة هو برنامج قومي قائم على الاختيار الحر للمواطن المصري ومصر هي الدولة الوحيدة التي تترك هذا الموضوع بحرية للمواطن، مشيرة إلى أن هناك دول كثيرة تلزم مواطنيها بإنجاب طفلا واحدا وبعدها يجري عمليات لكي لا ينجب أطفال.

أخبار متعلقة

غلق 103 منشآت طبية مخالفة لشروط وزارة الصحة في القليوبية

غلق 103 منشآت طبية مخالفة لشروط وزارة الصحة في القليوبية
جولة مسائية مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالسويس بمستشفى الحميات

جولة مسائية مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالسويس بمستشفى الحميات
جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالسويس للمستشفى العام

جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالسويس للمستشفى العام
برنامج وزارة الصحة يشيد بتطعيمات بورسعيد

برنامج وزارة الصحة يشيد بتطعيمات بورسعيد

التعليقات

5 عالميين يعتذرون للملك: «إحنا آسفين ياصلاح»

أحدث الأخبار

"الصحة": توفير وسيلة جديدة لمنع الحمل قصيرة المدى بـ"جنيه ونصف"

"الصحة": توفير وسيلة جديدة لمنع الحمل قصيرة المدى بـ"جنيه ونصف"

"الصحة": مصر الدولة الوحيدة التي تترك الحرية للمواطن في تنظيم الأسرة

"الصحة": مصر الدولة الوحيدة التي تترك الحرية للمواطن في تنظيم الأسرة

"الكهرباء": تحويل 10 خطوط هوائية لكابلات بـ6.8 مليون جنيه بالخانكة

"الكهرباء": تحويل 10 خطوط هوائية لكابلات بـ6.8 مليون جنيه بالخانكة

بالفيديو| نجل الإبياري: إسماعيل ياسين كان مرشحا لفيلم "صغيرة على الحب"

بالفيديو| نجل الإبياري: إسماعيل ياسين كان مرشحا لفيلم "صغيرة على الحب"

فلاح لأعضاء بالبرلمان: "رصيدكم نفد ومعدش ليكم لزمة"

فلاح لأعضاء بالبرلمان: "رصيدكم نفد ومعدش ليكم لزمة"

اختيارات الوطن

4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. 3 رسمي ويوم "فهلوة"

4 أيام إجازة هذا الأسبوع.. 3 رسمي ويوم "فهلوة"

بالصور| عاشقة صلاح الأمريكية تجوب العالم بقميصه:

بالصور| عاشقة صلاح الأمريكية تجوب العالم بقميصه: "جمع الشعوب على حبه"

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

اعترافات «أحمد» قاتل «ميادة»: «حاولت أغتصبها 45 دقيقة.. وعندي كبت جنسي»

بينهم "مو صلاح".. 4 أساطير كروية طردتهم الأندية على الأبواب

بينهم "مو صلاح".. 4 أساطير كروية طردتهم الأندية على الأبواب

"شوفها لأول مرة".. فيلم عن "عروس المتوسط": "إحنا إسكندرانية اتفاجأنا"

الأكثر قراءة

عاجل