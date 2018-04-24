"الصحة": مصر الدولة الوحيدة التي تترك الحرية للمواطن في تنظيم الأسرة

قالت الدكتورة سعاد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن وسائل تنظيم الأسرة التي تستخدم يتم استخدامها من الستينيات في كل العالم وثبتت فاعليتها، وأخذت معايير معينة من هيئة الدواء والغذاء العالمية وتتسم بمساحة عالية من الأمان وليست لها أي أضرار.

وأضافت عبدالمجيد خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه لا توجد وسيلة تمنع الحمل للأبد، بدليل أن سيدات يحملن أثناء استخدامهم وسيلة منع الحمل.

وتابعت عبدالمجيد أنه يوجد 5325 مركزا طبيا وعيادة طبية منشرة في القرى والنجوع وكافة أنحاء الجمهورية، لرعاية الحوامل والأطفال وتنظيم الأسرة والتطعيمات، لافتة إلى أن برنامج تنظيم الأسرة هو برنامج قومي قائم على الاختيار الحر للمواطن المصري ومصر هي الدولة الوحيدة التي تترك هذا الموضوع بحرية للمواطن، مشيرة إلى أن هناك دول كثيرة تلزم مواطنيها بإنجاب طفلا واحدا وبعدها يجري عمليات لكي لا ينجب أطفال.