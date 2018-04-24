انطلاق وقائع اليوم العلمي الأول لوحدتي الأورام والمرأة بجامعة أسيوط

تنطلق وقائع اليوم العلمي الأول لوحدتي الأورام بمستشفى جراحة المسالك البولية، ومستشفى صحة المرأة، اليوم.

تقام الوقائع تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور علاء الدين عبدالحميد رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، والدكتور ضياء عبدالحميد رئيس وحدة أورام المسالك البولية والتناسلية، والدكتور حسام ثابت سالم والدكتور علواني السنوسي رئيسا لوحدة أورام النساء.

وقال الدكتور هشام مختار حمودة، مدير مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى الجامعي بأسيوط ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب، إن اليوم العلمى الأول للمستشفى يهدف لتبادل الرؤى والخبرات بين الأطباء والمتخصصين في مجالات جراحة المسالك البولية والكلى وأمراض النساء والتوليد والأورام، وذلك بحضور لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عمرو فدان، المدرس بقسم جراحة المسالك البولية والكلى بكلية الطب، ومقرر اليوم العلمي، أنه من المقرر أن تعقد 10 محاضرات نظرية، خلال اليوم، تشتمل على عدد من المحاور الأساسية والتى ترصد أهم المضاعفات النسائية لجراحة المسالك البولية للنساء، تأثيرات الأورام على المراة الحامل، علاج أورام المسالك البولية فى فترة الحمل، والعلاج الكيماوي في فترة الحمل.