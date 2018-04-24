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الوطن

"الصحة": توفير وسيلة جديدة لمنع الحمل قصيرة المدى بـ"جنيه ونصف"

منذ 17 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"الصحة": توفير وسيلة جديدة لمنع الحمل قصيرة المدى بـ"جنيه ونصف"

حامل

قالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن وسيلة منع الحمل الجديدة عبارة عن 6 أقراص موضعية تستخدم قبل العلاقة الزوجية بعشر دقائق، ويتم شرح طريقة استخدامها للسيدة، وهي وسيلة آمنة، ولا تستخدم إلا وقت العلاقة الزوجية، وهي متوفرة الآن في كل الوحدات الصحية، وفي خلال الـ10 أيام المقبلة تم توزيعها على المواطنين.

وأضافت عبدالمجيد خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن السيدات المصابات بأمراض الضغط والسكر والسمنة المفرطة وممنوع استخدامها للوسائل التي تحتوي على هيرمونات، عليهن استخدام الوسلة الجديدة فهي آمنة تماما وفعالة، وخصوصا للسيدات اللاتي لا يرغبن في استخدام وسائل طويلة المدى.

وتابعت عبدالمجيد أن الوسيلة الجديدة عبارة عن 6 لبوسات موجودين في علبة واحدة تباع بـ"جنيه ونصف"، تباع في وحدة الرعاية الصحية الأولية وحدة تنظيم الأسرة، ومن المفترض الاحتفاظ بها في مكان بارد.

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