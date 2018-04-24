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الوطن

مصرع فتاة سقطت من سطح منزلها في أسيوط

منذ 49 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
مصرع فتاة سقطت من سطح منزلها في أسيوط

أرشيفية

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من أعلى المنزل الذي تقطن به، بقرية كوم أبوشيل، التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من الرائد عبدالمجيد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ بسقوط فتاة من أعلى منزلها، وعلي الفور انتقلت قوات من مباحث المركز وسيارة إسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع (هند ف. م.- 28 عامًا) إثر سقوطها من أعلى المنزل المقيمة به دون معرفة الأسباب.

نُقلت الجثة إلى مستشفى أبنوب المركزي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

حرر محضر بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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