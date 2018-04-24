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برنت يصعد لأعلى مستوى منذ أواخر 2014 مع تقلص المعروض بفعل قوة الطلب

منذ 12 دقيقة
كتب: وكالات
برنت يصعد لأعلى مستوى منذ أواخر 2014 مع تقلص المعروض بفعل قوة الطلب

حقل نفط

ارتفع خام برنت للجلسة السادسة على التوالي يوم الثلاثاء ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 متجاوزا 75 دولارًا للبرميل بفضل توقعات بشح في الإمدادات مع بلوغ الطلب مستويات قياسية.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 75.27 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر تشرين الثاني 2014. وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش بلغ برنت 75.07 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا أو ما يوازي 0.5% عن آخر إغلاق.

وتمثل المكاسب التي سجلها برنت على مدى ستة أيام متتالية أطول موجة صعود من نوعها منذ ديسمبر كانون الأول، إذ زادت الأسعار أكثر من 20 بالمئة من أدنى مستوياتها في 2018 التي سجلتها في فبراير شباط.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.17 دولار للبرميل في التعاملات الآجلة بارتفاع 53 سنتا أو 0.8% عن آخر تسوية.

ويوم الخميس ارتفع الخام لأعلى مستوى منذ 28 نوفمبر تشرين الثاني 2014‭ ‬ عند 69.56 دولار للبرميل.

وتلقت الأسواق دعما من تخفيضات الإنتاج التي قادتها منظمة أوبك وبدأت تطبيقها في عام 2017 بهدف رفع الأسعار.

كما أن احتمال تجديد العقوبات الأمريكية على إيران ساهم في رفع أسعار الخام.

وقال بنك "إيه.إن.زد"، إن أسعار الخام حاليًا عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام، الأمر الذي يرجع إلى المخاوف المستمرة بشأن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهي مصدر نحو نصف إمدادات النفط العالمية.

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