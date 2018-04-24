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الوطن

سيناتور أمريكي يدعو بلاده لتغيير سياستها "لم تنتج سوى الأسوء"

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
سيناتور أمريكي يدعو بلاده لتغيير سياستها "لم تنتج سوى الأسوء"

مجلس الشيوخ الأمريكي

دعا السيناتور الجمهوري وعضو لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون الخارجية، ريند بول، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وإدارتها التوقف عن سياسة تغيير الأنظمة التي لا يأتي منها سوى الأسوء، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال بول: "نحن نحارب منذ فترة طويلة وفي أماكن مختلفة من العالم، ولكي نقلل من القتال والحرب يتوجب على الدولة وإدارتها تغيير السياسة الخارجية المنتهجة، وأن سياسة تغيير الأنظمة في العالم لم تعد تجدي نفعا لأن لديها نتائج عكسية وبالتالي تحول الأمر إلى أسوأ". 

وأشار بول إلى أن هناك الكثير من الأمثلة بهذا الصدد وأبرزها الوضع في كل من العراق وليبيا، حيث تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بسياسة هذه الدول وقامت بالتدخل عسكريا، وهذا كله لم يجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا.

واعتبر السيناتور أن هذه السياسات عززت من مكانة إيران في المنطقة.

 

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