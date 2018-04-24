الاحتلال يسلم إخطارات بالهدم جنوب الخليل

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 إخطارا لهدم حظائر ماشية وآبار ومساكن و"بركسات" وبيوت شعر، في خربة غوين جنوب شرق بلدة السموع، وصادرت خيمة بمسافر يطا، جنوب محافظة الخليل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت خربة "غوين الفوقا" جنوب شرق السموع، وسلمت 11 إخطارا لمواطنين من عائلتي الحوامدة والدغامين لهدم حظائر ماشيتهم وآبار مياههم ومساكنهم وبيوت الشعر التي يقطنونها، في موعد أقصاه 14 يوما، وذلك استمرارا في سياسة التضييق على المواطنين وتهجيرهم بهدف الاستيلاء على أرضهم.

وذكر الجبور، أن قوات الاحتلال و"التنظيم الإسرائيلي" داهمت منطقة "رجم الحمراء" بمسافر يطا، والتي تحيطها مستوطنة "سوسيا"، وصادرت للمرة الثانية في أقل من شهرين الخيمة التي يقطنها المواطن خضر النواجعة وعائلته، ونقلتها لجهة غير معلومة.