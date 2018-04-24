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الوطن

وزير الري: نواجه تحديات كبرى في المياه.. ولكن علينا أن نكون متفائلين

منذ 19 دقيقة
كتب: أحمد ابو ضيف
وزير الري: نواجه تحديات كبرى في المياه.. ولكن علينا أن نكون متفائلين

وزير الري الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري الموارد المائية والري، إن إفريقيا ومن ثم مصر تعاني كلاهما من مشكلة التصحر، التي تؤثر بشكل كبير في القارة ومستقبلها، مشيرا إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات من ضمنها مواجهة التصحر، مؤكدا أن "الدولة تتعامل مع العديد من التحديات كصعوبات، وأنه سيتم التغلب عليها وعلينا أن نكون متفائلين".

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لجامعة هليوبوليس، بعنوان "حلولا من أجل الأرض والتربة والغذاء في أفريقيا"، أن مصر وضعت الاستراتيجية القومية للمياه والتي تتكون من 4 محاور، أولها إعادة الاستخدام لتكون المياه ذات جودة عالية عبر معالجة الصرف الصحي والزراعي والصناعي، والمحور الثاني الترشيد من خلال تخفيض تنمية الموارد المائية مثل تحلية مياه البحر في تنمية المياه على سواحل مياه البحرين الأحمر والمتوسط، والمحور الثالث هو إجراء البحوث والتطوير لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، وأخيرا التعاون مع دول منابع النيل بالرغم من المشكلات، تهيئة البيئة المناسبة من خلال التشريعات والنظم

وتابع "عبدالعاطي"، أن الوزارة ستطلق "أسبوع القاهرة للمياه" في مايو المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ والذي يناقش محاور تحلية المياه، وعلاج التصحر حيث أن هذه قضايا محورية والدولة توليها اهتماما كبيرا.

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