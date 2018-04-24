تسجيل الدخول

الوطن

روحاني: اللغة التركية مصدر فخر لإيران

منذ 35 دقيقة
كتب: وكالات
روحاني: اللغة التركية مصدر فخر لإيران

روحاني

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن اللغة التركية "مصدر فخر لبلاده، وإحدى أزهارها العطرة"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام حشد من الجماهير في مدينة تبريز "شمال غربي إيران"، التي تقطنها أعداد كبيرة من أتراك الأذريين، حسب بيان نشره موقع الرئاسة الإيرانية.

وأكد روحاني أهمية نشر اللغة التركية في إيران. وأضاف أنه يحث المسؤولين على دعم مركز تدريس اللغة والأدب التركي، وطباعة كتب باللغة التركية.

وعن سبب ذلك، أوضح: "لأن اللغة التركية هي فخر لهذه الأراضي، وإحدى أزهارها العطرة، وينبغي علينا الافتخار بهذا البلد وبهذا الشعب".

وتعليقاً على جفاف الجزء الأكبر من بحيرة أرومية في المنطقة، قال روحاني إنه سيتم إحياء البحيرة بجهود حكومته.

وأردف: "العام الماضي تعهدنا لكم بالأمن والحرية والاستقرار والتنمية، واليوم نقف وراء الوعود التي قطعناها للشعب الأذربيجاني من أجل بحيرة أورومية واللغة والثقافة التركية".

جاءت تصريحات روحاني، بعد يومين من تصريح لنائبه علي يونسي قال فيه إن "الأذريين هم فرس يتحدثون التركية"؛ الأمر الذي آثار ردود فعل رافضة من قبل نواب أتراك في البرلمان الإيراني.

جدير بالذكر أن أتراك إيران، الذين يشكلون ثاني أكبر قومية في البلاد بعد الفرس، رفضوا مقترح لحكومة بلادهم، الجمعة الماضي، بتدريس اللغة الروسية في المدارس بإيران "كلغة ثانية" والفارسية في روسيا بشكل متبادل.

أخبار متعلقة

روحاني: نملك ردود فعل "غير متوقعة" إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي

روحاني: نملك ردود فعل "غير متوقعة" إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي
إسرائيل تهاجم روحاني الذي يتهمها بدعم "الإرهاب"

إسرائيل تهاجم روحاني الذي يتهمها بدعم "الإرهاب"
بوتين لـ"روحاني": توجيه الغرب ضربات جديدة على سوريا يحدث "فوضى"

بوتين لـ"روحاني": توجيه الغرب ضربات جديدة على سوريا يحدث "فوضى"
عاجل| روحاني: الضربة العسكرية على سوريا ستسبب دمارا في الشرق الأوسط

عاجل| روحاني: الضربة العسكرية على سوريا ستسبب دمارا في الشرق الأوسط

التعليقات

أرقام قياسية بالجملة تنادى «ملك البريميرليج» مع ليفربول

أحدث الأخبار

تجديد حبس سائق قطار بضائع وعامل تحويلة بحادث خط المناشي في البحيرة

تجديد حبس سائق قطار بضائع وعامل تحويلة بحادث خط المناشي في البحيرة

نادي التجديف بالأقصر يفتح باب الحجز لتعليم رياضتي التجديف والكياك

نادي التجديف بالأقصر يفتح باب الحجز لتعليم رياضتي التجديف والكياك

بالصور| محافظ كفر الشيخ يبحث استعدادات أجهزة المحافظة لرمضان

بالصور| محافظ كفر الشيخ يبحث استعدادات أجهزة المحافظة لرمضان

وزير التموين: هناك آلية لتحديد سعر القمح قبل مجيئي الحكومة

وزير التموين: هناك آلية لتحديد سعر القمح قبل مجيئي الحكومة

رئيس "جهاز أبو رواش": حل أزمة المصانع المتعثرة في يد البنوك

رئيس "جهاز أبو رواش": حل أزمة المصانع المتعثرة في يد البنوك

اختيارات الوطن

من هي نانيس الفروجي سيدة الذهب المتهمة في قضية رشوة؟

من هي نانيس الفروجي سيدة الذهب المتهمة في قضية رشوة؟

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

حفل تكريم عالمى لـ«صلاح» من الجبلاية.. و«كوبر»: أتمنى استمراره على القمة

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

مرة واحد ميكانيكى أول ما صلح عربية.. خبطته: خير تعمل شر تلقى

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

ماركات عالمية على محلات شعبية: بلد «براندات» صحيح

الأكثر قراءة

عاجل