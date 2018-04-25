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الوطن

تحرير 19 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

منذ 45 دقيقة
كتب: محمد بخات
تحرير 19 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

اشغالات خلال رفعها من الشارع - صورة ارشيفية

تمكن ضباط قسم شرطة المرافق بمطروح من ضبط 19 مخالفة وتحرير محاضر بها وتسليم المضبوطات إلى مجلس مدينة مرسى مطروح.

أتى ذلك، أمس، خلال حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من مدينة مرسى مطروح بإشراف من اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بتكثيف عدد الحملات المكبرة بالاشتراك مع إدارة مرور مطروح وقسم شرطة التموين، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وإزالة التعديات على الشوارع والميادين.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إشغالات، وتعدي على الطريق العام وبيع خارج الأسواق دون تراخيص وإدارة منشآت دون ترخيص بالإضافة إلى ضبط 358 حالة متنوعة.

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