محافظ دمياط يوجه بالدفع بسيارات توزيع الخبز بأسعار مخفضة في رمضان

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط، تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بالتعاون مع مديرية التموين وشركة تجارة الجملة لاستغلال سيارات توزيع الخبز الغير مستخدمة لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة، دون تحقيق هامش ربح نهائي واستهداف القرى الأكثر فقرا والمناطق النائية، وكذلك عمل خيمة رمضانية لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة بجميع المراكز والمدن وإقامة شوادر لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية الطب البيطري.

كما أمر المحافظ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدم قطع المياه نهائيا خلال شهر رمضان وعمل برامج لغسيل الشبكات وإعداد ورديات في مراكز الخدمة على مدار 24 ساعة.

ووجه المحافظ رئيس قطاع كهرباء دمياط بعدم قطع الكهرباء بشكل نهائي من خلال توفير وحدة توليد كبيرة في حالة الأعطال وتدعيم مراكز الخدمة بالعمالة اللازمة، وكذلك تجهيز غرفة عمليات مراقبة لمتابعة أعطال الهندسات.

وأمر المحافظ بضرورة إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بكافة المراكز والمدن والقرى، وخاصة مدينة رأس البر يأتي ذلك في إطار الاستعدادات اللازمة التي تتخذها المحافظة لشهر رمضان المبارك.