تسجيل الدخول

الوطن

محافظ دمياط يوجه بالدفع بسيارات توزيع الخبز بأسعار مخفضة في رمضان

منذ 23 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
محافظ دمياط يوجه بالدفع بسيارات توزيع الخبز بأسعار مخفضة في رمضان

المحافظ

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط، تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بالتعاون مع مديرية التموين وشركة تجارة الجملة لاستغلال سيارات توزيع الخبز الغير مستخدمة لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة، دون تحقيق هامش ربح نهائي واستهداف القرى الأكثر فقرا والمناطق النائية، وكذلك عمل خيمة رمضانية لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة بجميع المراكز والمدن وإقامة شوادر لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية الطب البيطري.

كما أمر المحافظ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدم قطع المياه نهائيا خلال شهر رمضان وعمل برامج لغسيل الشبكات وإعداد ورديات في مراكز الخدمة على مدار 24 ساعة.

ووجه المحافظ رئيس قطاع كهرباء دمياط بعدم قطع الكهرباء بشكل نهائي من خلال توفير وحدة توليد كبيرة في حالة الأعطال وتدعيم مراكز الخدمة بالعمالة اللازمة، وكذلك تجهيز غرفة عمليات مراقبة لمتابعة أعطال الهندسات.

وأمر المحافظ بضرورة إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بكافة المراكز والمدن والقرى، وخاصة مدينة رأس البر يأتي ذلك في إطار الاستعدادات اللازمة التي تتخذها المحافظة لشهر رمضان المبارك.

أخبار متعلقة

محافظ دمياط يؤكد على أهمية الاستجابة السريعة لاستدعاء سيارات الإسعاف

محافظ دمياط يؤكد على أهمية الاستجابة السريعة لاستدعاء سيارات الإسعاف
محافظ دمياط يوقع بروتوكول تعاون لاستغلال مصنع أبو حديد لتدوير القمامة

محافظ دمياط يوقع بروتوكول تعاون لاستغلال مصنع أبو حديد لتدوير القمامة
محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم "التراث العالمي" بطابية عرابي

محافظ دمياط يشهد الاحتفال بيوم "التراث العالمي" بطابية عرابي
محافظ دمياط يجتمع بأعضاء مستشاري هيئة الدولة

محافظ دمياط يجتمع بأعضاء مستشاري هيئة الدولة
محافظ دمياط يشيد بدور هيئة الكتاب في نشر الوعي الثقافي

محافظ دمياط يشيد بدور هيئة الكتاب في نشر الوعي الثقافي

التعليقات

أرقام قياسية بالجملة تنادى «ملك البريميرليج» مع ليفربول

أحدث الأخبار

وزير الصحة عن تعرض طفل للإهمال الطبي: "اللي هيقدرني عليه ربنا هعمله"

وزير الصحة عن تعرض طفل للإهمال الطبي: "اللي هيقدرني عليه ربنا هعمله"

محافظ دمياط يأمر "الأوقاف" بتغطية المساجد بالأئمة المعتمدين

محافظ دمياط يأمر "الأوقاف" بتغطية المساجد بالأئمة المعتمدين

فاطمة عيد عن السيسي: "لولاه كنا بقينا زي سوريا والعراق"

فاطمة عيد عن السيسي: "لولاه كنا بقينا زي سوريا والعراق"

حصول فريق بحثي بجامعة بني سويف على جوائز عالمية لاختراعهم علاج للسرطان

حصول فريق بحثي بجامعة بني سويف على جوائز عالمية لاختراعهم علاج للسرطان

محافظ دمياط يوجه بالدفع بسيارات توزيع الخبز بأسعار مخفضة في رمضان

محافظ دمياط يوجه بالدفع بسيارات توزيع الخبز بأسعار مخفضة في رمضان

اختيارات الوطن

بالفيديو| في 5 مباريات.. خروج صلاح يهز شباك ليفربول

بالفيديو| في 5 مباريات.. خروج صلاح يهز شباك ليفربول

«صلاح» يتفوق على «رونالدو» ويصبح هدافاً للعالم

«صلاح» يتفوق على «رونالدو» ويصبح هدافاً للعالم

من هي نانيس الفروجي سيدة الذهب المتهمة في قضية رشوة؟

من هي نانيس الفروجي سيدة الذهب المتهمة في قضية رشوة؟

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع ليفربول

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي مع ليفربول

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الإمام الشافعى.. مولد وصاحبه «مغلق للصيانة»

الأكثر قراءة

عاجل