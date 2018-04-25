الروقي: يحق لمحمد صلاح التصرف في قطعة الأرض بمكة كوقف

هنأ فهد الروقي رجل الأعمال السعودي، ونائب رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة، الشارع العربي والمصري بتألق لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، وقيادته فريقه ليفربول الإنجليزي إلى تحقيق فوز ساحق على نظيره روما الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وقال الروقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، إن صلاح صار سفيرًا للكرة العربية وأنه أصبح قدوة للشباب العربي الطموح المثابر.

وأضاف أن أمير منطقة مكة يرعى برنامج القدوة، ومن هذا المنطلق تم إهداء محمد صلاح الأرض بمكة المكرمة، مضيفًا أنه يحق للاعب محمد صلاح أن يستخدم قطعة الأرض بمكة كوقف للشباب، مُعربًا عن فخره بنجم المنتخب الوطني بعد كل النجاحات التي حققها.

وتابع: "نفرح بما تفرح به مصر، ومحمد صلاح بيّن للعالم كله أن الشباب العربي والمسلم قادر على النجاح، بعد أن كان ينظر للمسلمين على أنهم إرهابيين".