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الوطن

مفوض أوروبا: ندفع 100 مليار دولار للدول النامية ضمن التزام كوبنهاجن

منذ 18 دقيقة
كتب: شريف سليمان
مفوض أوروبا: ندفع 100 مليار دولار للدول النامية ضمن التزام كوبنهاجن

المفوض الأوروبي

قال ميجيل أرياس كانتيه، المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، إنه عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انساحبه من اتفاقية باريس للمناخ كان الجميع قلقين من انسحاب دول أخرى منه، لكن هذا لم يحدث. 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "فوجئنا بأن بعض الولايات التزمت بالاتفاقية مثل كاليفورنيا وبعض المدن والشركات الكبرى". 

وتابع: "أمريكا ستلتزم بتعهداتها عن طريق القطاع الخاص وحكومات الولايات والحكومات المحلية، وليس الحكومة الاتحادية التي أراها ليست مسؤولة بالمرة". 

وأردف: "بعض الدول كانت مسؤولة عن بدء الاحتباس الحراري مع الثورة الصناعية ويجب تقليل الانبعاثات الحرارية، وأدعو الدول التي تعتمد على الدعم أن تتوقف عن ذلك، لأن هذا المصدر لن يصبح تنافسيًا خلال 10 سنوات".

وأوضح: "الاتحاد الأوروبي يحرص على دعم الدول النامية وهو أكبر مزود لتمويلات المناخ في العالم؛ فالدول الأعضاء بالاتحاد في عام 2016 سلموا أكثر من 20 مليار يورو لدعم تمويلات المناخ، كما نفي بالتزاماتنا بدفع 100 مليار دولار المتفق عليها في كوبنهاجن للدول النامية".

 

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