"دور الثقافة في تصحيح المفاهيم المغلوطة بالصعيد".. مؤتمر في أبنوب

نظم قصر ثقافة أبنوب في محافظة أسيوط مؤتمرا بعنوان "دور الثقافة في تصحيح المفاهيم المغلوطة في مجتمعات الصعيد"، بقاعة مجلس مدينة أبنوب تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جاء ذلك وبحضور الدكتورة منى المهدي الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة أسيوط، والدكتور أحمد ياسين نصار المفكر السياسي ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط، وأحمد ثابت نائب رئيس مركز أبنوب نائبا عن اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أبنوب، ووليد حشمت أمين عام المؤتمر ومحمود العسيري المنسق الإعلامي للمؤتمر.

وأكدت الدكتورة فوزية أبوالنجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي على وجود بعض المفاهيم المغلوطة بمجتمع الصعيد، مؤكدة على أن الثقافة تبذل جهدا كبيرا من خلال أنشطتها لتصحيح تلك المفاهيم.

وقالت أبوالنجا إننا موجودون على هذه الأرض نحارب ونواجه كل التحديات من خلال النخب التنفيذية والعلمية، مؤكدة على أن الثقافة ضد التهميش والظلم والإرهاب والقتل وهذه المفاهيم المغلوطة المنتشرة بقرى الصعيد.

وأضاف ضياء مكاوي أن فرع ثقافة أسيوط يسعى دائما لتغيير المفاهيم المغلوطة وتصحيحها، مقدما الشكر للمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على دعمه المستمر للثقافة والمثقفين، مشيرا إلى خطة الفرع في تنظيم القوافل الثقافية بالقرى والنجوع والخروج بالمؤتمرات خارج مدينة أسيوط بقصور الثقافة بالمراكز.

وقال إن أبنوب تستحق هذا المؤتمر الكبير الذي ضم كوكبة من العلماء والمثقفين حيث أنها أنجبت الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والفنان أحمد راتب والفنان عدلي رزق الله، والشاعر محمد إبراهيم، والشاعر محمد علي عبدالعال، ومحمد الأمير أول من تحدث عن تطوير التعليم.

وشمل المؤتمر عدد من الفقرات منها عرض لمواهب أطفال مركز أبنوب وأمسية شعرية شارك فيها شعراء المركز ومعرض فني للفنان صابر فتحي، وفي نهاية المؤتمر تم تكريم عدد من الشخصيات.